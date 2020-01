C'è un clima strano nel centro sinistra veneto dopo il risultato elettorale di domenica. In molti, non solo nel Pd, si sono risvegliati lunedì mattina cullando un sogno emiliano. Venezia come Bologna, Zaia come Salvini: conquistare Palazzo Balbi ora è finalmente possibile. L'ottimismo, si sa, è il sale della vita e, talvolta, anche della politica. Ma se c'è filo rosso che unisce Emilia e Veneto e che il voto di domenica ha sottolineato, è l'importanza (rassicurante) della continuità, della stabilità e del consenso trasversale. Elementi che accomunano due governatori e due sistemi di governo regionale, pur espressioni di aree politiche diverse, come quello di Stefano Bonaccini e di Luca Zaia. Sono fattori che anche Salvini, nel suo arrembante tentativo di conquista del fortino rosso, ha sottovalutato. Ma che sono stati centrali nella campagna elettorale di Bonaccini (non a caso depurata da simboli di partito) e decisivi per la vittoria del suo schieramento politico. In Veneto il centro sinistra, a 4 mesi dalle elezioni regionali, non ha ancora individuato il suo candidato da contrapporre a Zaia e non ha neppure trovato un accordo tra le sue molte e irrequiete anime. Eppure, dopo l'Emilia, qualcuno si è convinto che «ora il Veneto è contendibile». Sarà: le vie della politica sono infinite. Ma, forse, analizzando con più calma i risultati elettorali, più che farsi suggestionare dai sogni emiliani, al centrosinistra veneto sarebbe utile un bagno di sano realismo calabrese. Per riuscire, ad esempio, ad individuare in tempi rapidi la squadra da mettere in campo. E non rischiare di fare la fine di Callipo.

