CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Buon viaggio Enzo, abbiamo messaggiato fino a ieri e stanotte hai scelto di proseguire la tua battaglia da Lassù. Faremo sempre più belli il Trentino e l'Italia, contaci». Lo ha scritto ieri su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, appena si è diffusa la notizia della scomparsa a 73 anni di Erminio Obelix Boso, l'ex senatore ed esponente storico della Lega. «È un fulmine a ciel sereno per chi come me lo conosceva bene - dice il governatore del Veneto Luca Zaia - Boso rappresentava lo spirito della Lega della prima ora e si...