Brugnaro paga 40mila euro a Ferrazzi ma il senatore Pd non ritira la querela

IL PROCESSOVENEZIA Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha risarcito con 40 mila euro il neo senatore Andrea Ferrazzi per le frasi offensive pronunciate contro di lui il 21 dicembre del 2016. Ma, al processo iniziato ieri l'esponente Pd non ha ritirato la costituzione di parte civile, nonostante si fosse impegnato a farlo nell'atto di transazione siglato pochi giorni fa, provocando la reazione indignata del difensore di Brugnaro, l'avvocato Alessandro Rampinelli: «Quanto è accaduto è stato incredibile ed altrettanto spiacevole... In...