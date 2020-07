VARCHI PER TURISTI

VENEZIA In questo momento, ovviamente no. Ma non appena il turismo di massa ricomincerà ad invadere Venezia, il sindaco della città, Luigi Brugnaro, è intenzionato a non lasciarli passare tutti. Brugnaro rispolvera così l'idea dei varchi controllati, dei tornelli che due anni fa aveva sperimentato solo per deviare i flussi in parti diverse della città. Questa volta, forte della legge che consente a Venezia di riscuotere un tributo dai suoi visitatori: il cosiddetto contributo d'accesso che sarebbe dovuto entrare in vigore il primo di questo mese e che a causa dell'emergenza Covid e del crollo del turismo è stato rinviato sine die.

«Il turismo ritornerà a Venezia - ha detto ieri Brugnaro al pubblico di albergatori del Venice Hotel Market, evento che si è svolto all'aeroporto Marco Polo - ve lo dico per certo. Noi dobbiamo continuare a mantenere e mostrare una città sicura e pensare al domani. La soluzione la dico in due secondi: l'idea è di mettere tornelli automatici a tutti gli accessi della città. La chiave sarà contenuta negli smartphone e per i residenti sarà come avere il cancello. Potranno passare semplicemente usando la chiave. La stessa cosa faranno i lavoratori e gli studenti e a quel punto si deciderà quanta gente la città potrà ancora contenere. La soluzione è un'app con la quale si prenota l'ingresso in città. I clienti degli alberghi sono automaticamente accreditati, con la prenotazione riceveranno la chiave. Sappiamo già quanti sono. Quelli in più dovranno pagare qualcosa (veneti esclusi) per prenotare. E abbiamo trovato una soluzione. Entra solo chi prenota».

Brugnaro se la prende poi con le tante persone che avevano proposte idee e poi lo hanno criticato per non averli ascoltati.

«Quante volte abbiamo sentito quelli che dicono che serve pensare qualcosa di nuovo? - ha aggiunto - venivano da me, gli chiedevo di spiegarmi l'idea e mi dicevano che serve un progetto. Allora dicevo E fammi sto progetto e loro Eh, ma ghe vol schei. Aaah, adesso ho capito, Cinque anni passati così. Noi lo abbiamo fatto gratis. Abbiamo fatto delle prove solo per spostare i flussi e hanno assaltato i tornelli. I soliti che dicono di non voler vivere in una prigione. Ma se hai le chiavi, è casa tua, non una prigione».

Il sindaco si riferisce all'attacco dei centri sociali nel maggio 2018, quando i varchi furono installati, ma lasciati aperti, per invitare la gente a prendere altre strade per arrivare a San Marco.

Ora, però, ci sono altri strumenti: c'è una legge dello Stato, e c'è un sistema sperimentato a Carnevale di sensori e telecamere che consente di contare la gente, distinguere tra escursionisti e residenti e anche indirizzarli su strade alternative.

Michele Fullin

