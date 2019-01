Botta e risposta tra Zaia e Nugnes sul processo per l'autonomia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Continua il botta e risposta a distanza tra il governatore leghista del Veneto Luca Zaia e la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes sul tema dell'autonomia. «L'Italia è una e indivisibile», aveva detto la parlamentare commentando la lettera ai cittadini del Sud di Zaia. Al che Zaia aveva commentato: «L'autonomia è in Costituzione e non toglie niente al Sud». Aggiungendo: «Possiamo dirci fortunati che lei non sia la voce ufficiale dei 5 Stelle».Ieri il nuovo scambio di opinioni a colpi di comunicati stampa. Ha attaccato...