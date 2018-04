Borrelli, ex al veleno: «M5s superficiali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RAGIONI DELL'ADDIOCISON DI VALMARIN (TV) «C'è stata un'attenzione superficiale sulle piccole-medie imprese, poteva essere fatto molto di più». David Borrelli nel 2005 primo consigliere comunale in Italia del Movimento 5 Stelle, quando ancora non si chiamava così, poi braccio destro di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, quindi dal 2014 eurodeputato del M5S, ieri sera a Castelbrando ha fatto la sua prima uscita pubblica da ex grillino. Nel castello dell'imprenditore Massimo Colomban, ex assessore 5 Stelle a Roma, a cui è legato da...