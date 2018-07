Boron: «Confermiamo l'eccellenza». Sinigaglia: «È retromarcia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN COMMISSIONEVENEZIA L'illustrazione ieri mattina in Quinta commissione del nuovo Piano socio sanitario regionale è stata caratterizzata da un generalizzato disinteresse da parte dei consiglieri di maggioranza. Come se i servizi agli anziani, i ticket, la scelta dei medici non li riguardasse. Tolto il presidente Fabrizio Boron e gli assessori, la maggior parte, oltre a non aprire bocca, ha trascorso le tre ore di spiegazione da parte dei funzionari al telefono. Opposizione più attenta, tranne tre consiglieri che se ne sono andati ben prima...