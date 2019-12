Boom di turisti in montagna Falzarego bloccato dalle auto

VACANZE DI NATALE

CORTINA (BELLUNO) L'immagine simbolo è quella della regionale Dolomiti bloccata dalla sosta selvaggia ai margini della carreggiata. Mentre nei blocchetti dei verbali delle forze dell'ordine vengono annotate targhe e modelli per compilare le multe il trasporto pubblico, che collega Cortina alla Val Badia attraverso il Falzarego, è costretto allo stop. Impossibile passare con i pullman con il risultato, paradossale, che chi ha scelto i mezzi pubblici per raggiungere la destinazione è stato penalizzato rispetto a chi si è mosso con la propria auto. Un ingorgo, sbloccato solo nel pomeriggio, che racconta di come sulle Dolomiti si torni a respirare ottimismo.

EBBREZZA OLIMPICA

«Siamo a livelli di tutto esaurito - spiega Walter De Cassan Federalberghi Belluno Dolomiti - non solo a Cortina, anche nel resto della provincia le cose vanno molto bene. C'è bel tempo, neve in abbondanza, temperature gradevoli in quota: non si patisce nemmeno il freddo. Le vacanze di natale si chiuderanno in maniera entusiastica. Le Olimpiadi rappresentano già un buon traino. Avere Cortina tutti i giorni sui giornali aiuta. Già si percepisce che questo è uno dei motivi che porta qui i turisti. Il dato su cui albergatori e addetti ai lavori concordano è che a trainare l'avvio della stagione invernale delle Dolomiti è il turismo interno: quello che pesa circa il 55 per cento nei dati annuali della provincia di Belluno.

CALENDARIO FAVOREVOLE

«Una serie di combinazioni - spiega Roberta Alverà che rappresenta gli albergatori di Cortina - ha permesso un avvio positivo con il ponte di Sant'Ambrogio. La neve arrivata in anticipo ha fatto partire le prenotazioni anche per Natale e per tutto l'inverno. Siamo soddisfatti: i presupposti per una buona stagione ci sono tutti».

FUORI CORTINA

«La stagione è partita molto bene - aggiunge Andrea Dal Farra, manager di Alleghe Funivie - Natale ha rappresentato una forte conferma, un bel incremento rispetto allo scorso anno e anche a due anni. Insomma c'è la conferma di un trend positivo. Da domani (oggi per chi legge ndr) sarà aperta a Alleghe anche la pista di rientro, il freddo ci ha permesso di completare l'innevamento. E poi gli eventi in notturna e le gare di motoslitta».

IL SEGRETO

A provare a svelare il segreto di un trend che continua a essere positivo è Renzo Minella, numero uno di Anef Veneto (Associazione nazionale esercenti funiviari). «Il sacrificio di dare continuità - spiega - con l'innevamento artificiale anche in anni in cui è stato molto oneroso farlo, sta pagando». Insomma il turista quando arriva sulle Dolomiti ha la garanzia di trovare la neve e sembra apprezzare: «Abbiamo riscontrato un incremento significativo nei confronti dello scorso anno e di due anni fa che per le Dolomiti è stato il record degli ultimi decenni». Insomma salvo colpi di scena l'asticella dei turisti in quota potrebbe registrare un nuovo record. «Nel 2019 ci avviamo al milione di turisti arrivati - spiega Giuliano Vantaggi della Dmo (Destination Management Organization) Dolomiti- non ne abbiamo mai avuti così tanti. Ora l'obiettivo è quello di superare la stagionalità ed essere pronti ad accoglierli sempre». Con buona pace del passo Falzarego.

Andrea Zambenedetti

