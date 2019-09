Boom dei messaggini, ma solo i testi lunghi educano al pensiero critico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA In Italia si legge sempre meno: negli ultimi 10 anni i numeri sono scesi in caduta libera facendo precipitare il nostro Paese agli ultimi posti della classifica europea. L'ultima ricerca effettuata dall'Istat e pubblicata a dicembre del 2018 dipinge un quadro sconcertante: 6 italiani su 10 non leggono nemmeno un libro all'anno. In tutto l'arco del 2017, infatti, sono solo il 41% le persone dai 6 anni in su che hanno letto almeno un libro per motivi non professionali. L'opinione degli editori intervistati dall'Istituto di statistica è...