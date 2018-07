Bomba d'acqua su Moena Strade trasformate in fiumi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMOENA (TRENTO) Le eccezionali piogge che nel pomeriggio di ieri hanno interessato gran parte del Trentino e, in particolare, l'abitato di Moena hanno lasciato danni e disagi alla circolazione ma non hanno provocato danni a residenti o alle migliaia di turisti che in questo periodo affollano le valli del provincia. La zona maggiormente colpita dalle piogge è stata la bassa valle di Fassa e in particolare l'abitato di Moena (in foto).A quanto ricostruisce la provincia di Trento, secondo cui «si è trattato di un evento non...