Bolzano chiede norme per la sua specialità e il rinnovo dell'A22

VENEZIA «L'autonomia differenziata è cosa diversa dall'autonomia speciale, perché anche qui era passato il racconto che con l'autonomia differenziata avremmo trasformato tutte le Regioni in Regioni a statuto speciale: non è così». La puntualizzazione in audizione di Francesco Boccia è arrivata nel giorno in cui lo stesso ministro agli Affari regionali ha pure incontrato Arno Kompatscher (in foto), presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che attende dal Governo una serie di norme di attuazione della propria specialità. «Tra...