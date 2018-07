Bollo auto, Palazzo Balbi attende 14 milioni per le famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRAVENEZIA La manovra di assestamento della Regione Veneto, presentata ieri mattina in giunta dal vicepresidente e assessore al Bilancio Gianluca Forcolin, si regge sul bollo auto. Meglio, sul bollo che non è stato ancora pagato dagli automobilisti ma che a Palazzo Balbi, in base a un algoritmo codificato in un decreto statale, sono convinti che si tratti di soldi che entreranno nelle casse regionali. La stima è che su 43 milioni di euro di bollo auto non ancora incassati (su un gettito complessivo di 600 milioni), ne arrivi almeno...