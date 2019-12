Bimbo di 5 mesi scosso dalla mamma ancora gravissimo in Terapia intensiva

PADOVA Un altro giorno di angoscia e speranza. Resta ricoverato in gravissime condizioni al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Padova il bambino di cinque mesi in coma da sabato dopo esser stato scosso dalla madre nel tentativo di farlo smettere di piangere. Ieri al cervello arrivava ancora flusso sanguigno: è ciò che è emerso in mattinata dopo l'angiotac. La commissione che valuta l'eventuale morte cerebrale non si è ancora riunita e oggi quell'esame sarà ripetuto.

È successo tutto sabato mattina alle 4 quando la mamma, 29enne vicentina residente nel comune padovano di Mestrino, ha scosso violentemente il bimbo. È stato il padre a correre disperatamente al Pronto soccorso quando si è reso conto che non respirava e non dava alcuna risposta.

«Non aveva dormito per tutta la notte per via di un dentino, io l'ho cullato troppo forte» avrebbe raccontato la donna ai militari dell'Arma. Ora è indagata per lesioni gravissime aggravate.

«Il bambino è attaccato ai macchinari - ha spiegato ieri il direttore della Pediatria, Giorgio Perilongo - non sappiamo ancora cosa accadrà quando verrà staccato».

La famiglia è stravolta: «Siamo distrutti dal dolore - dice la nonna del piccolo - ma la mamma non va accusata. Aspettiamo di capire». (g.pip.)

