«Bimbi malati mentali, servono reparti dedicati a loro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Reparti ospedalieri di neuropsichiatria infantile in ogni Ulss. Questa la richiesta avanzata da neuropsichiatri e famigliari alla Regione Veneto in previsione del nuovo Piano Socio Sanitario. Una priorità per la Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia) e l'Associazione italiana per la tutela della salute mentale (Aitsam onlus) che hanno inviato una nota congiunta a Palazzo Ferro Fini. È per loro un momento cruciale, considerato che entro la fine del 2018 la Regione del Veneto dovrà...