«Bimbi e disagio serve un fondo di dieci milioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOVENEZIA Il tavolo Un welfare per i minori si mobilita in vista del nuovo Piano regionale sociosanitario. Il coordinamento di educatori, medici, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, avvocati, animatori, volontari e amministratori locali torna a chiedere un incontro con il governatore Luca Zaia, per esporgli «la grave situazione dei Servizi sociosanitari distrettuali in favore di bambini, adolescenti e famiglie, in considerazione dei pesanti tagli di personale avvenuti negli ultimi cinque anni e dell'aumento delle situazioni di...