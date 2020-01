LA DECISIONE

VENEZIA Fino a sera ci ha provato la Lega. Perfino da Bibbiano, dove i parlamentari veneti partecipavano al comizio del segretario Matteo Salvini per la candidata Lucia Borgonzoni, evento-simbolo della campagna elettorale in Emilia Romagna, ma intanto tenevano i contatti con i colleghi a Montecitorio, dov'era riunita la commissione Affari Costituzionali per valutare gli emendamenti al decreto Milleproroghe. Alla fine però la proposta di concedere a Paolo Baratta un ulteriore mandato come presidente della Biennale di Venezia non è stata ammessa alla discussione, tanto da far sbottare il governatore Luca Zaia: «Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno voluto smantellare un'eccellenza». Così adesso la prorogatio tecnica diventa ufficialmente un'attesa politica: tutti ad aspettare la nuova nomina, dopo i necessari passaggi parlamentari, da parte del ministro Dario Franceschini.

LA LISTA

Già in mattinata da Roma era rimbalzata in Veneto la lista degli emendamenti ritenuti non ammissibili dal vertice della prima commissione della Camera, presieduta dal pentastellato Giuseppe Brescia. Quello che ha visto prima firmataria la deputata trevigiana Angela Colmellere, e che è stato sottoscritto anche da tutti i colleghi del suo gruppo, stava in mezzo fra due friulani: l'uno della dem Debora Serracchiani per il restauro dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia e a sostegno di una rassegna jazz estesa pure a Nova Gorica, l'altro del forzista Guido Germano Pettarin per rendere transitoria la disciplina permanente in materia di bagarinaggio online. Insomma, di tutto un po', considerando che la proposta leghista era mirata a consentire «l'esercizio di un ulteriore mandato all'attuale presidente della Fondazione Biennale di Venezia».

IL RICORSO

Tuttavia la Lega non si è data per vinta e ha presentato ricorso contro la decisione della presidenza. Il termine per il verdetto finale scadeva alle 18.30, sicché per tutto il pomeriggio è continuata la fibrillazione leghista, nella consapevolezza che questa era l'ultima possibilità normativa, visti i perentori paletti fissati dalla legge in materia, così ricordati nell'emendamento: «Al fine di garantire gli eccellenti risultati conseguiti dalla Fondazione Biennale di Venezia negli ultimi anni in ambito nazionale ed internazionale, nonché assicurare la conduzione di azioni, attività ed eventi, che rendano auspicabile una continuità nella rappresentanza e nella direzione dell'ente, all'attuale Presidente della Biennale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19 e successive modificazioni, è consentito un ulteriore mandato».

LA FINE

Ma quando era ormai calato il buio, il reclamo è stato respinto. È stata così ribadita la posizione di contrarietà del Governo, che aveva già fatto sapere di reputare la richiesta del tutto fuori luogo rispetto al veicolo giuridico prescelto e alla levatura dello stesso Baratta. Dura la reazione di Zaia: «Non rendendo ammissibile l'emendamento, di fatto la maggioranza certifica che finisce l'èra Baratta. E chi c'è in maggioranza? Da una parte il Pd, che ha non solo nominato ma anche riconfermato Baratta, il quale peraltro viene da quell'area per la sua storia politica. Dall'altra i Cinquestelle, che evidentemente dettano le condizioni nonostante il loro ex ministro Alberto Bonisoli avesse confermato, a me come al sindaco Luigi Brugnaro, l'opportunità di prorogare Baratta. Adesso staremo a vedere quali saranno le proposte del Governo, ma il futuro è assolutamente incerto». A questo punto il Consiglio di amministrazione della Biennale sul bilancio (sano), slittato al 4 febbraio, sarà davvero l'ultimo presieduto da Baratta.

Angela Pederiva

