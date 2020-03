SCUOLE

VENEZIA Le scuole sono chiuse anche per questa settimana a causa dei provvedimenti di contenimento del contagio da coronavirus, ma il personale deve presentarsi in sede. Quindi di fatto oggi è il primo giorno di lavoro degli Ata internalizzati. Si tratta di quei lavoratori addetti alla pulizia degli istituti scolastici, agli impieghi di ausiliariato e di decoro che finora hanno lavorato alle dipendenze delle ditte e delle cooperative vincitrici di appalto e che da ieri, primo marzo, hanno assunto servizio a tempo indeterminato come dipendenti della pubblica amministrazione.

Sono 312 i posti contenuti nelle graduatorie delle diverse province venete pubblicati sul sito dell'Ufficio scolastico regionale, che però corrispondono ad un numero maggiore di lavoratori perché in molti hanno optato per un orario part-time. A fronte di 312 posti, però ci sono 150 lavoratori solo in Veneto che sono stati tagliati. Alla fine i vincitori della selezione non saranno quindi sufficienti a coprire tutti i posti disponibili sul territorio regionale.

Come tutti i dipendenti pubblici, infatti, anche i bidelli addetti alle pulizie e gli ausiliari hanno dovuto superare una selezione. I requisiti per poter accedere al concorso per l'internalizzazione del servizio prevedevano di aver lavorato per almeno dieci anni, anche non continuativi, che includessero comunque il 2018 e il 2019, di aver il titolo di studio di terza media, di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non avere condanne penali.

I REQUISITI

Non tutti avevano i requisiti e 4.000 lavoratori in Italia e oltre 150 nel Veneto addetti alle pulizie delle scuole da oggi restano fuori dal servizio. «Persone che dal primo marzo non avranno un lavoro a seguito dell'esclusione dal processo di internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliariato. Non tutti i lavoratori sono infatti entrati nelle nuove graduatorie e più del 25 per cento sarà quindi licenziato». Lo scenario viene tratteggiato dai sindacati dopo la due giorni di trattativa al ministero del Lavoro per esaminare e ricercare soluzioni alternative ai licenziamenti. Per i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti «non è stato avviato alcun confronto di merito per una precisa volontà del Governo, sordo alla richiesta di farsi carico complessivamente della vertenza». Il ministero del Lavoro ha infatti dichiarato ai sindacati «di non avere soluzioni immediate e concrete da proporre».

Il tutto s'inserisce in un frangente difficile a causa delle scuole chiuse per rischio contagio. «Licenziamenti fatti a fronte dell'emergenza coronavirus e alle impellenti necessità di pulizia e sanificazione degli edifici scolastici». Da qui le organizzazioni sindacali chiedono la continuazione del confronto con le istituzioni .

