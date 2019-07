Bici posteggiate in calle e legate col catenaccio, multati tre francesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECORO URBANOVENEZIA Cento euro di multa a ciascuno dei tre giovani turisti francesi che avevano posteggiato ieri la loro bicicletta in una calle laterale di Lista di Spagna, all'altezza dell'ufficio postale del sestiere di Cannaregio, legandola con un catenaccio. I vigili lagunari hanno infatti sanzionato i tre francesi, tra i 22 e i 23 anni, per violazione del regolamento di polizia e sicurezza urbana.I tre ragazzi che - in base al racconto degli agenti - hanno dimostrato indifferenza anche quando sono arrivati i vigili del fuoco con la mola...