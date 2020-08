LE MINACCE

BIBIONE (VENEZIA) «Dacci lo zaino o per te finisce male». Un quattordicenne di Oderzo rapinato da un gruppo di ragazzi la notte di Ferragosto sulla spiaggia di Bibione. E minacciato con un coltello. La vittima era arrivata nella località balneare veneziana per passare qualche giorno di vacanza. La notte tra Ferragosto e domenica era in spiaggia con alcuni amici, ma poi è rimasto solo ed allora si sono presentati quattro ragazzi, di qualche anno più grandi. Le minacce non avrebbero però intimorito l'opitergino che avrebbe preso l'intimazione per uno scherzo. Di lì a poco la situazione è cambiata con i quattro che hanno cominciato a spintonarlo fin quando non sarebbe spuntato il coltello. Le insistenze, i toni che si sarebbero accentuati e la minaccia dell'arma, avrebbero così fatto cambiare idea al ragazzino che a quel punto avrebbe ceduto alle richieste, consegnando lo zaino che aveva con sé, che conteneva pochi spiccioli e i documenti. Poi il gruppetto si sarebbe allontanato ed è sparito.

IL RACCONTO

La vittima, impaurita, e non sapendo che altro fare, è rincasata. Giunto ad Oderzo, all'indomani, il quattordicenne ha raccontato la brutta vicenda ai famigliari. Accompagnato dai genitori, si è presentato alla tenenza dei carabinieri per denunciare la rapina. Da qui sono partite le indagini della Procura di Pordenone che ha chiesto ai carabinieri di Bibione di fare luce su quanto accaduto. Gli uomini dell'Arma stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza sparsi un po' ovunque nella località turistica veneziana. Poi dovranno tentare di dare un volto ai rapinatori. Secondo il racconto del quattordicenne potrebbe trattarsi di giovani albanesi. Ragazzi che potrebbero essere arrivati a loro volta in riva al mare per passare il weekend di Ferragosto. Nella località turistica le famiglie che provengono dall'Albania sono tutte integrate, tanto che molti dei loro figli sono nati nella zona. Toccherà ai carabinieri ora fare chiarezza su una notte di follia che a Bibione non si è praticamente mai vissuta.

