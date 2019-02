Berlato: test antidroga per consiglieri e assessori veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Sarà il Veneto la prima Regione d'Italia ad introdurre test antidroga per consiglieri e assessori regionali? È presto per dirlo, ma dopo lo stop subito proprio in dirittura d'arrivo, l'altro ieri in Molise, dalla proposta di legge del centrodestra che mira a rendere obbligatori controlli casuali e periodici anti stupefacenti, il Veneto ha ora l'occasione di realizzare il sorpasso grazie all'ultima iniziativa di Fratelli d'Italia. Il gruppo consiliare regionale, firmatari Sergio Berlato e Massimiliano Barison, ha presentato...