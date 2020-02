A PALAZZO

VENEZIA C'è chi va e c'è chi viene. Ma c'è anche chi si sposta pur restando. Giornata di movimenti ieri a Palazzo Ferro Fini: mentre Sergio Berlato ha ufficialmente ceduto lo scranno di consigliere regionale (e pure la carica di coordinatore veneto di Fratelli d'Italia), Orietta Salemi ha lasciato il Partito Democratico per entrare nel gruppo Civica per il Veneto, in attesa con tutta probabilità di aderire formalmente a Italia Viva.

I FRATELLI

Dopo aver rassegnato le dimissioni il 31 gennaio, in modo da accelerare la surroga di Joe Formaggio verosimilmente già il 18 febbraio, il neo-europarlamentare Berlato ha salutato i colleghi con una merenda dolce e già stamattina sarà a Bruxelles. Nell'assemblea legislativa del Veneto il nuovo capogruppo di Fdi sarà Andrea Bassi, mentre il suo vice Stefano Casali dovrebbe essere eletto oggi presidente della commissione Caccia (ma senza doppietta: «Cacciatore io? No, utilizzatore finale»). A suo modo finisce dunque un'epoca, anche perché ora che non dovrà più vedersela con l'arci-nemica Elena Donazzan, lo stesso Berlato ha auspicato che i suoi eredi raccolgano l'invito del senatore Ignazio La Russa: «Le elezioni in Emilia Romagna e Calabria sono passate, adesso i vari iscritti a Fratelli d'Italia devono riunirsi in un solo gruppo, per dimostrare che condividono lo stesso progetto politico al di là delle convenienze personali». L'eurodeputato ha poi reso nota la lettera inviata alla presidente Giorgia Meloni, con cui ha annunciato l'addio al coordinamento regionale del partito, «per favorire l'avvio della stagione congressuale»: il suo successore, dunque, dovrà essere «votato e non nominato», com'era invece capitato a lui, che da «eletto con le preferenze» per sette mandati fra Veneto ed Europa aveva per questo vissuto «a volte qualche disagio». In ogni caso il vicentino non ha escluso di candidarsi di nuovo alle Regionali e soprattutto alle Politiche: «Quando il partito chiama, io ci sono sempre».

I DEM

Nel frattempo i dem hanno perso la loro vicecapogruppo Salemi, protagonista di un travaglio politico reso evidente già dalla sua partecipazione alla Leopolda. «La mia ha spiegato è una scelta intima e personale, che riguarda me, la mia coscienza e il mio rapporto con il partito. Lascio con dispiacere un gruppo di colleghi e amici, ma non posso restare dentro un partito che non sento più come la mia casa, di cui faccio fatica a capire scelte e incertezze a livello nazionale e locale». Il suo passaggio al gruppo presieduto da Franco Ferrari, a sua volta indicato come possibile stampella dei renziani in funzione della loro partecipazione alle Regionali senza bisogno di raccogliere le firme, sembrerebbe confermare definitivamente il suo approdo a Iv, anche se per ora la veronese non ha aggiunto di più: «Porterò a termine il mio lavoro in Consiglio regionale, dentro la lista civica di opposizione che fiancheggia il gruppo regionale Pd, senza far mancare il mio apporto e la mia disponibilità di sempre ad amministrazioni, associazioni e cittadini». Il suo ormai ex capogruppo Stefano Fracasso ha espresso dispiacere a nome di tutti: «Evidentemente le sue valutazioni rispetto alle prospettive del Pd sono diverse dalle nostre: le rispettiamo anche se non le condividiamo». (a.pe.)

