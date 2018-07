Benetton: «Positiva la condivisione di forze nell'arco alpino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONECORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Una candidatura unica italiana, condivisa fra le diverse regioni dell'arco alpino, potrebbe essere gradita ad Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, che sta organizzando i Campionati del mondo di sci alpino. «Non mi dispiace l'idea di una condivisione di forze, di un progetto in comune, con una buona visibilità per Cortina»: Benetton lo ha detto ieri in un incontro pubblico, dove ha parlato del lavoro che si sta facendo nella Valle d'Ampezzo per allestire piste da sci,...