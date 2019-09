Belluno, nuovo questore è la poliziotta che ha risolto il caso di Yara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SALUTOBELLUNO È passata alle cronache come la poliziotta che ha incastrato Massimo Bossetti. Da ieri la bellunese Lilia Fredella è questore nella sua città. La prima dirigente della polizia di Stato si è insediata a Belluno, proprio nella stessa questura dove, nel 1989, salì le scale al fine di depositare la domanda per il concorso da vicecommissario. Ieri, con grande emozione, come ha detto lei stessa, è rientrata in quella sede e ha fatto le stesse scale fino all'ufficio al primo piano, come questore. La questura di Belluno è uno...