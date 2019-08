Belluno, l'ex sede di Banca d'Italia diventa negozio di abbigliamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIUSOBELLUNO A Belluno un palazzo settecentesco, già sede della Banca d'Italia, diventerà un concept store di abbigliamento e calzature. Mantenendo, peraltro, le sue peculiarità storiche. Dalla doppia scalinata in marmo con balaustra in ottone, al caveau, alle verdi porte blindate, alle targhette. Unico esempio nel Veneto, unico probabilmente in Italia. Un'operazione che porta la firma dei proprietari dell'immobile: Roberto Chemello - in prima linea nell'ascesa di Leonardo Del Vecchio, entrato in Luxottica nel 1979 e uscito nel 2008 da...