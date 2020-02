IL PIANO

BELLUNO A poco più di un anno dalla tempesta Vaia che devastò il bellunese è in rampa di lancio il piano degli interventi 2020 per utilizzare la seconda tranche dei fondi governativi triennali 2019-2020-2021 stanziati per far fronte ai danni. La prima da 468 milioni, di cui il 70% circa per la provincia di Belluno, è già stata spesa con successo. Ora ce ne sono altri 280 di cui più di 200 destinati al Bellunese. Stanno così per aprirsi altre centinaia di cantieri; nel 2019, in provincia, ne sono stati avviati circa 1200 su un totale veneto di 1746. Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle strade, l'intervento più importante, sul quale Veneto Strade è già al lavoro, è lo svincolo per Cibiana, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi. Altra priorità è quella relativa alla messa in sicurezza delle sorgenti per la quale sono stati stanziati 15 milioni. Il progetto si chiama Operazione Sorgenti Sicure e ammodernerà gli acquedotti per aumentare la resilienza delle sorgenti, in caso si verifichino condizioni simili a quelle che si sono create in occasione della tempesta.

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Alle amministrazioni comunali, per il ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche danneggiate vengono assegnati 60 milioni di euro: 40 milioni verranno destinati ai 24 Comuni maggiormente colpiti; i rimanenti 20 milioni sono destinati ai 64 Comuni colpiti con minore intensità.

Per quanto riguarda i Serrai, in comune di Rocca Pietore, sono stati impegnati 8,5 milioni di euro per il ripristino dell'intera valle per renderla nuovamente fruibile, nel rispetto delle peculiarità dell'area patrimonio dell'Unesco. Nel 2019 sono stati avviati i lavori per circa 2 milioni di euro relativi ai primi interventi di pulizia, quest'anno saranno rifatti i sottoservizi con l'obiettivo di rendere la zona sicura in caso di eventi della portata di Vaia. Circa 5,5 milioni di euro nel piano 2020 sono destinati alla redazione di progetti esecutivi di opere strategiche come, ad esempio, il nuovo ponte in sostituzione del ponte Bailey sul fiume Piave a Belluno, l'aumento della resilienza dei collegamenti intervallivi, come, ad esempio, la variante al tracciato dell'Agordina per bypassare l'abitato di Alleghe, la galleria Pala Rossa ed il ponte sul torrente Cismon in località Ponte Oltra nei Comuni di Lamon e Sovramonte. Circa 3 milioni di euro riguardano interventi di ripristino del patrimonio ittico in ambiente montano fortemente depauperato dalla piena del 2018.

