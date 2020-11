IL FENOMENO

La pancia che «pensa, piange, ama più della testa e del cuore». La capacità di «mangiare otto gelati Cucciolone così velocemente da non riuscire nemmeno a leggere le barzellette disegnate sopra il biscotto». È una confessione dolorosa, che ha il suo cuore nella descrizione dei disturbi alimentari e della battaglia con il cibo, a segnare il debutto nella narrativa di Ambra Angiolini. InFame (Rizzoli), il suo primo romanzo, scritto in prima persona - in libreria da oggi - racconta il tema della fame, concettuale, di vita ed esperienze, ma pure concreta, di cibo.

«Cosa voglio di più? Niente - scrive l'attrice, conduttrice televisiva e cantante, classe 1977 - Però tutto il niente del mondo perché anche del nulla ho fame, una fame insaziabile, una voragine che non riposa mai». L'autrice illustra in modo chiaro e nei dettagli la sua lotta con la bulimia.

C'è la mappa dei supermercati, stilata periodicamente, per evitare di insospettire le cassiere con passaggi troppo frequenti. C'è il rito della spesa gettata sul letto, consumata di corsa, accostando dolce e salato. C'è la pancia che «comincia a tirare» nell'impossibilità, però, di smettere di mangiare. La storia personale contribuisce così a portare in primo piano, senza filtri, imbarazzo o paure, i disturbi alimentari nella loro concretezza, dalla bulimia alle abbuffate compulsive, fino al vomito autoindotto e molto altro. «Per tantissimo tempo, in ambito di disturbi alimentari, si è parlato quasi esclusivamente di anoressia, peraltro sbagliando, come se fosse uno stile di vita - dichiara Costanza Rizzacasa d'Orsogna, autrice del libro Non superare le dosi consigliate (Guanda) in cui approfondisce bulimia, purging e binging - i disturbi alimentari sono tanti. È importante che si parli anche di bulimia, binging, ossia abbuffate incontrollate, purging, ovvero essere dipendenti dal purgarsi, e così via.

La bulimia è molto più diffusa dell'anoressia. E il binging, ben più di entrambe: è il disturbo alimentare più diffuso nel mondo eppure è stato lungamente considerato un disturbo minore. Largo dunque a storie come quella di Ambra, che contribuiscono a far cadere lo stigma. Più persone ne parlano, nel modo giusto ovviamente, come fa chi ne ha sofferto, più altre che vivono il medesimo problema si sentiranno libere di non tenerlo più segreto. In queste patologie, è fondamentale capire che non si è soli». La questione non è da poco, né di pochi. Stando a recenti stime della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare, in Italia sarebbero circa due i milioni di persone con disturbi alimentari, con 8500 nuovi casi ogni anno, tra donne, la gran parte, e uomini. Nel tempo, l'età di esordio si è abbassata. Oggi interessa pure bambine.

BAMBINE E OVER 40

Sono cresciuti, però, anche i casi over40. Gli esempi noti non mancano. Lady Gaga ha affermato di aver sofferto di bulimia al liceo: «Volevo diventare magra come una ballerina», ha detto, e, dopo i pasti, si provocava il vomito. Demi Lovato ha avuto un passato bulimico. Così, Russell Brand. Pochi mesi fa a confessare la sua patologia è stata la ginnasta Aleksandra Soldatova. Taylor Mega ha raccontato una battaglia di anni. Federica Pellegrini ha dichiarato di essere stata bulimica da ragazza, già campionessa. Stessa patologia per Ilaria Cusinato. Hanno lottato contro la malattia e vinto pure Camilla Filippi, Giovanni Ciacci e Flavia Natalini. Il problema ora è ancora più evidente. «Il tema della bulimia e, in generale, dei disturbi alimentari è esploso durante il lockdown», dice Paola Medde, psicologa e psicoterapeuta, che coordina il Network Alimentazione dell'Ordine Psicologi del Lazio. «La bulimia viene facilmente camuffata: non causa grandi variazioni di peso e si nasconde pure socialmente. La magrezza è ancora oggi un valore, se la ragazza in lieve sovrappeso dimagrisce, riceve complimenti. Delle abbuffate invece si prova vergogna, chi le compie è il primo a condannarle».

Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA