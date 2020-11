LA VICENDA

VERONA È la prima volta che Paolo Biban, direttore fino a pochi mesi fa del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, parla sul caso Citrobacter che ha ucciso 4 neonati e ne ha infettati una novantina. E lo fa per smentire il direttore generale Francesco Cobello. «In data 26 novembre 2019 ho provveduto ad informare la direzione generale dell'esistenza di tre casi di infezione da Citrobacter koseri», ha affermato ieri Biban con una lettera. Dieci righe che smentiscono quanto dichiarato da mesi da Cobello, che ancora l'altro giorno ha ribadito «di essere venuto a conoscenza dell'infezione solo a partire da maggio 2020». Dichiarazioni che Cobello ha rilasciato per replicare alla relazione degli ispettori del Ministero della Sanità che lo accusano di «essere stato informato già dal dicembre 2019 della presenza di almeno un caso di Citrobacter Koseri».

Una vicenda triste, su cui sta indagando la Magistratura che diventa così ancora più brutta con uno scaricabarile di responsabilità che ha dell'incredibile.

Biban, sospeso il 5 settembre assieme al direttore sanitario Chiara Bovo e al direttore medico Giovanna Ghirlanda, nella lettera replica anche alle affermazioni con cui Cobello ha attribuito tutte le responsabilità ai medici, affermando di aver potuto adottare le iniziative opportune solo nel maggio 2020. «Questi tre casi di infezione da Citrobacter - sottolinea Biban - intercorsi nei 12 mesi precedenti, a distanza di alcuni mesi uno dall'altro, erano da aggiungersi al caso della bambina N.F. (Nina Frezza, la prima vittima, ndr), ad aprile 2019. Ho prodotto i documenti di tale informativa nell'audizione davanti alla Commissione Disciplinare dell'Azienda Ospedaliera di Verona». «Finalmente Biban ha deciso di parlare, c'è da chiedersi come mai abbia atteso così tanto - commenta Francesca Frezza, la mamma di Nina -. Credo che ora la posizione del direttore Cobello rimanga veramente insostenibile, Personalmente ne ho già chiesto più volte le dimissioni. La palla ora è in mano alla Regione - conclude Francesca -. Ho massima fiducia nel governatore Zaia al quale, ancora due giorni fa al telefono, ho espresso le mie impressioni su tutta questa vicenda. Cobello deve andarsene».

Massimo Rossignati

