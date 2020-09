LA POLEMICA

PORTOGRUARO Una cena elettorale - anzi: un aperitivo conviviale - per spingere la candidatura di Fabiano Barbisan, consigliere regionale uscente della Lista Zaia e in corsa per la riconferma, organizzata da una clinica convenzionata con la Regione. E la polemica. Tutto nasce venerdì sera quando, all'enoteca Enos di Caorle, l'europarlamentare Rosanna Conte e l'onorevole Ketty Fogliani organizzano un rinfresco per spingere la candidatura di Barbisan, in questi giorni in piena campagna elettorale. Un appuntamento come tanti se ne vedono in questo periodo. Ma qui c'è un particolare. Nell'invito, scritto in piccolo ma leggibilissimo, si legge organizzato dal dottor Variola, che risulta l'amministratore di una clinica di San Donà convenzionata con la Regione. Tutto in regola, ovviamente: non ci sono illeciti di alcun tipo. Ma qualcuno ha da ridire sull'opportunità politica. E subito parte il tam-tam attorno all'evento organizzato per sostenere un candidato alle regionali del partito di maggioranza, ma pagato da chi riceve soldi dalla Regione. Non il massimo a una settimana dal voto.

LA DIFESA

Barbisan non ci sta però a fare da bersaglio. «Non confondiamo - precisa - Io a quell'evento sono stato solo invitato, non ho organizzato niente. Ha fatto tutto l'europarlamentare Conte, che poi mi ha chiamato. Anzi, il mio l'ho anche pagato. Se vuole ho anche la ricevuta. Non venga fuori che ho bisogno di sponsor, tutti sanno che non è così. Pago sempre tutto. E così ho fatto anche questa volta». Resta la questione degli organizzatori: «Ripeto - ribatte Barbisan - sono stato invitato e sono anche arrivato in ritardo perché pensavo che quell'aperitivo fosse a in un orario e invece era in un altro. Quindi mi sono limitato a un brindisi, ho stretto qualche mano, parlato con chi mi stava attorno. Niente di più. Non conoscevo questo dottor Variola, l'ho visto in quell'occasione per la prima volta. Insomma: è stato uno dei tanti appuntamenti elettorali. Quando mi invitano da qualche parte, in genere ci vado. E, ribadisco, mi pago sempre tutto».

P. Cal.

