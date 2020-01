Bandiera, il progetto-bis riaccende la polemica

IN COMMISSIONE

VENEZIA È ricominciato il percorso della legge bandiera a Palazzo Ferro Fini. Ieri mattina, nella commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, è stato illustrato il progetto della Giunta che prescrive l'esposizione del gonfalone di San Marco anche negli edifici statali del Veneto. Rispetto alla legge che era stata approvata nel 2017, ma poi bocciata dalla Corte Costituzionale, sono sparite le sanzioni. Piero Ruzzante, che all'epoca aveva inviato a Palazzo Chigi la segnalazione sui profili di illegittimità poi sfociati nell'impugnazione, è tornato all'attacco con Patrizia Bartelle e Cristina Guarda: «Cosa è cambiato rispetto al parere della Consulta? Nulla. Eppure la giunta Zaia non trova niente di meglio da fare che riproporre la stessa solfa. Una minestra riscaldata, devono rendersene conto anche i leghisti visto che in commissione non c'era nessun assessore a presentarla. Evidentemente non ci credono neanche loro». Ha concordato Claudio Sinigaglia (Partito Democratico): «I veneti hanno bisogno di servizi, in particolare per la natalità e gli anziani, non di bandiere. La propaganda leghista ha invece la necessità alimentare continuamente lo scontro con Roma, a maggior ragione a ridosso delle elezioni».

CAMMINI IN AULA

Sempre ieri è stata definitivamente licenziata dalla commissione Cultura la proposta, di cui è primo firmatario il presidente leghista Roberto Ciambetti, che detta le Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti. Il testo andrà in aula già martedì 14 gennaio, nella prima seduta consiliare dell'anno, con relatore lo zaiano Alberto Villanova. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA