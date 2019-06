Bandiera del Veneto in regalo a tutti i neonati: passi avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Rimasta per un anno in un cassetto, ieri la proposta di legge di Gabriele Michieletto (Zaia Presidente) di regalare una bandiera del Veneto a tutti i neonati è stata licenziata a maggioranza dalla Prima commissione. Il che significa che adesso può andare in aula. Rispetto al testo originario ci sono state alcune modifiche: non sarà il sindaco, ma l'Amministrazione comunale a donare la bandiera nella giornata di Festa del popolo veneto, in calendario il 25 marzo; sarà la giunta regionale a dare le bandiere ai Comuni, che...