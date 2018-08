«Bandiera del Veneto a tutti i neonati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAVENEZIA Se passerà la proposta di Gabriele Michieletto, consigliere regionale della Lista Zaia famoso più per aver diffuso lo slogan Ara che so stufo che per l'attività a palazzo Ferro Fini, la Regione dovrà stanziare 50mila euro all'anno per regalare a ogni nato in Veneto una bandiera col Leone di San Marco. Lo prevede una proposta di legge che peraltro non distingue tra veneti figli di veneti e figli di immigrati magari senza cittadinanza italiana. La norma proposta è chiara: I sindaci dei Comuni della Regione del Veneto...