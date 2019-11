Balasso: «Prendo meno di quanto frutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Natalino Balasso come Johnny Hallyday: «Chi mi conosce sa che je cherche la bagarre e siccome amo la rissa, rispondo ai cazzotti di Beltotto». E così l'attore le canta eccome al presidente del Teatro Stabile del Veneto, inscenando il terzo atto della baruffa chiozzotta scatenata dal mancato inserimento in cartellone dello spettacolo goldoniano La bancarotta e culminata nello scontro sulla cultura di destra e di sinistra, passando per la sfida della trasparenza sui compensi percepiti in passato dal comico. A svelare i...