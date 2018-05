Azzurri ed ex tosiani uniti con Alleanza per il Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFEDERAZIONEVENEZIA Da ieri il gruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Veneto, rappresentato da Massimo Giorgetti e dall'assessore Elena Donazzan, ha un nuovo nome: Forza Italia Alleanza per il Veneto. Lo stesso dicasi di Veneto per l'Autonomia di Maurizio Conte: adesso è Veneto per l'Autonomia Alleanza per il Veneto. Idem per Veneto del Fare di Giovanna Negro: Veneto del Fare Alleanza per il Veneto. Tutto questo perché a Palazzo Ferro Fini i tre gruppi hanno dato vita a una confederazione, pur mantenendo distinte le proprie...