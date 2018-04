Azienda Zero, vittoria-bis contro la Cgil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOTREVISO Un'altra vittoria in aula per Azienda Zero. Dopo la sentenza del giudice del lavoro di Venezia, che con un proprio decreto aveva respinto il ricorso della Fp Cgil per condotta antisindacale contro l'Ulss 3 Serenissima e l'ente istituito con la riforma sanitaria, ieri anche il Tribunale di Treviso ha dato ragione alla struttura regionale. Anche in questo caso, quindi, il personale dell'Ulss 2 Marca Trevigiana che volontariamente ha scelto di lavorare per Azienda Zero non sarà costretto a ritornare nella sede di provenienza....