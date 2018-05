Azienda zero, nove miliardi di bilancio sottoposti all'ente terzo per il via libera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Operazione trasparenza per Azienda Zero che, tra le prime d'Italia, ha sottoposto il bilancio ad un ente terzo per il via libera. Con questa certificazione, siglata ieri nella sede dell'Ente in passaggio Gaudenzio a Padova, Azienda Zero raggiunge il più alto standard di qualità informativa e contabile come oggi viene richiesto a livello nazionale e internazionale sia nel pubblico che nel privato. Si tratta di un bilancio di quasi 9 miliardi di euro che Azienda Zero ha il compito di trasferire alle aziende del Sistema sanitario regionale. Il...