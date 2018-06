«Azienda Zero, condotta antisindacale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Dopo le bocciature dei Tribunali di Venezia e Treviso, la sezione Lavoro di Verona accoglie il ricorso della Fp Cgil su Azienda Zero. Il giudice Cristina Angeletti ha accertato e dichiarato l'antisindacalità delle condotte del nuovo ente regionale e dell'Ulss 9 Scaligera in merito alla riduzione del fondo aziendale e al trasferimento del personale, ordinando l'attivazione della procedura di confronto. Una sentenza che scatena però l'irrigidimento delle posizioni.I MOTIVISono tre i motivi per cui è stato acclarato il...