Avis, stipulate nuove alleanze per reclutare donatori di sangue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Avis stringe alleanze per sostenere la donazione di sangue. Ieri a Mestre l'associazione regionale ha firmato una convenzione con Confservizi, l'associazione che raduna le imprese di gestione dei servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato, per la promozione di Io Valgo. È il progetto sostenuto dalla Regione con 69 mila euro in forza del quale operatori professionisti e medici del lavoro entreranno nelle aziende per promuovere la cultura del dono, il volontariato e l'educazione a corretti stili di vita....