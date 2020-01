AUTOSTRADE

VENEZIA Gli aumenti di Cav? «Autonoma decisione del Governo, titolare della materia regolatoria e azionista di Cav al 50%»: messa così, come nel titolo del comunicato diffuso ieri da Palazzo Balbi per sintetizzare la posizione dell'assessore Elisa De Berti, la dichiarazione della titolare delle Infrastrutture sembrava svelare uno scontro, tutto interno alla concessionaria, fra gli azionisti paritari Regione e Anas, quasi che Venezia avesse subìto l'imposizione di Roma. In realtà sia la leghista della giunta Zaia che l'amministratore delegato Ugo Dibennardo, quest'ultimo nominato dalla società ministeriale, hanno poi chiarito i termini di incrementi, come quello del 7,1% (da 2,80 a 3 euro) fra Mestre e Padova Est, che stanno facendo discutere in queste ore: «Non si tratta di un rincaro, ma di un adeguamento tariffario approvato dal ministero dei Trasporti, nell'ambito di un Piano economico finanziario che tiene conto del bond con cui è stato finanziato il Passante e degli interventi di manutenzione sulla rete».

I CONTI

Attraverso la nota della Regione, l'assessore De Berti ha affermato di essere «pienamente d'accordo con l'Esecutivo in materia di calmierazione degli incrementi tariffari», alludendo evidentemente all'introduzione del metodo del price cap, cioè del tetto ai pedaggi con l'obiettivo di correlarli agli investimenti, questione che peraltro vede attualmente pendere davanti al Tar del Veneto il ricorso di Cav contro l'Autorità di regolazione dei trasporti, per la previsione di coefficienti di produttività e recupero di efficienza ritenuti eccessivamente pesanti dalla concessionaria.

Un aumento com'è quello stabilito per la tratta Mestre-Padova Est, però, parrebbe contraddire questa logica. Perciò non solo l'assessore De Berti, ma pure l'ad Dibennardo hanno tenuto a puntualizzare che è stato il Mit ad autorizzare il Pef: «Il ministero non ha riscontrato nessuna criticità nei nostri conti ha sottolineato in particolare il manager e ha verificato che siamo perfettamente in linea con gli impegni assunti per la restituzione dei soldi ai bondisti e con l'esecuzione delle manutenzioni. Non è che, siccome virtuosi, dobbiamo passare per colpevoli. Ai concessionari privati sono non sono stati riconosciuti gli adeguamenti perché, probabilmente, non hanno gestioni sane come la nostra». (a.pe.)

