Autostrada chiusa dalle 20: uscire da Lignano sarà dura

TRAFFICOUDINE Gli appassionati del «Jova beach party», ben 45mila arrivati a Lignano Sabbiadoro da tutta Italia per l'inaugurazione del tour sugli arenili del seguitissimo Jovannotti, dovranno portare pazienza nel tornare a casa questa notte: troveranno l'autostrada A4 chiusa, dalle 20 alle 8 di domani mattina, nel tratto da Latisana al nodo di Palmanova, in entrambe le direzioni. Dovranno seguire le indicazioni per i percorsi alternativi: chi è diretto in Veneto potrà entrare al casello di Latisana e proseguire verso le località venete;...