«Stavo lavorando all'agenzia per la laguna dal 2013 e sono soddisfatta del risultato raggiunto. Capisco le resistenze, in parte condivido alcune paure, ma sono molto fiduciosa».

Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, è una delle persone che più si sono spese per la creazione della nuova struttura che accentrerà le competenze sulla laguna di Venezia, nata dal decreto Agosto. Una nuova autorità, che da più parti è stata definita come uno scippo alle istituzioni locali. Ma molte sono le competenze che già aveva il Magistrato alle Acque, cioè un organo statale decentrato: dalle concessioni demaniali marittime agli scarichi reflui, all'antinquinamento, alle opere di salvaguardia della laguna.

«Vedo positivamente il fatto che la frammentarietà venga eliminata, spero non mi facciano cambiare idea. Ed è un po' questa la mia paura, che non si creino delle fratture sul territorio, tra le diverse istituzioni che parteciperanno all'agenzia. Ma dipenderà molto dalle persone, che avranno la grande responsabilità anche di non far prevalere un ente piuttosto che un altro nell'ottica di un riabbraccio complessivo della salvaguardia della laguna».

Il sindaco Brugnaro ha parlato di esproprio da parte di Roma.

«Stimo profondamente il sindaco, ma non vedo così negativamente il fatto che il vertice dell'agenzia sia lontano dalla città. In questo modo sarà meno soggetto alle vicende politiche locali e darà una garanzia di maggior neutralità. Del resto, per la sua storia secolare, Venezia si candida comunque a una propria autonomia. Mi auguro che non prevalga la prepotenza delle materie o delle istituzioni».

In ogni caso sarà una rivoluzione e ci saranno dei concorsi pubblici per il personale, che proverrà anche da Thetis, Comar, Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato.

«Un cambiamento era necessario. L'intenzione è quella di tener conto della professionalità delle persone e delle competenze già acquisite, che saranno valutate. Ma mi auguro che non ci si fossilizzi. E in un'ottica più ampia, anche di riqualificazione della residenzialità a Venezia, credo che anche i non veneziani possano contribuire».

Il provveditore aveva steso nei mesi scorsi il settimo atto aggiuntivo, un documento transattivo che avrebbe consentito al Consorzio Venezia Nuova di concentrarsi solo sui lavori alle dighe delle bocche di porto e sui lavori già appaltati, rinunciando alle opere complementari che sarebbero state gestite direttamente dal Provveditorato, anche dopo la consegna dell'opera. Ma gli amministratori straordinari non lo hanno accettato.

Ora il Consorzio va in liquidazione e i commissari potrebbero andarsene anche prima della consegna della grande opera prevista per il 31 dicembre 2021.

«La firma del settimo atto aggiuntivo sarebbe stata una soluzione che avrebbe permesso un'uscita di scena ai commissari di cui sarebbero stati protagonisti. Invece in questo modo subiranno questo processo. Bisogna sottolineare che si sono prestati a svolgere un lavoro difficile per traghettare il Consorzio nella fase del ripristino della legalità. Ora però si era aperta una nuova epoca, in cui le imprese richiedevano una maggior spinta imprenditoriale. E ognuno è giusto che faccia quello che sa fare. Questo non era più il loro mestiere. La liquidazione del Consorzio sarà molto veloce».

Raffaella Vittadello

