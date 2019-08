CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTONOMIAVENEZIA Ai tempi del Totocalcio, sulla soluzione alla crisi di governo Luca Zaia avrebbe scommesso una tripla: «1-X-2». Come a dire che tutto è possibile. E difatti il leghista ieri l'ha detto: «Sta succedendo tutto e il contrario di tutto. Certo che un'alleanza M5s-Pd è una roba imbarazzante. È vero che la politica è l'arte dell'impossibile, ma qua si va oltre il muro del suono. Vedere che ora Luigi Di Maio ha messo l'autonomia fra i dieci punti per la nuova maggioranza mi fa pensare che sia stato folgorato sulla via di...