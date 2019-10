Autonomia, la trattativa ricomincia il 22 ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NEGOZIATOVENEZIA Martedì saranno passati due anni dal 22 ottobre, inteso come data-feticcio dell'autonomia. Scelto per il referendum del 2017 come risposta al plebiscito del 1866, quel giorno venne onorato nel 2018 con una visita in laguna dell'ancora ottimista ministro Erika Stefani, mentre in questo 2019 vedrà una celebrazione multipla, benché non si possa certo parlare di festa visti gli scarsi risultati ottenuti finora: in una Venezia in cui si terrà la manifestazione, «non di partito ma di popolo», promossa dall'ex consigliere...