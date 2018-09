Autonomia, la ministra stoppa il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «Leggo oggi che i consiglieri regionali del Pd sollecitano i loro vertici sull'autonomia perché - a detta loro - il governo rallenta. Mi spiace doverli bacchettare ma sono davvero distratti. Come ho già detto l'intesa del Veneto sull'autonomia sarà in consiglio dei ministri entro il 22 ottobre. Subito a seguire quella della Lombardia e poi Emilia Romagna». È di prima mattina che la maestra, pardon la ministra, Erika Stefani impugna la bacchetta per riprendere i consiglieri regionali democratici di Veneto, Lombardia ed...