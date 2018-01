Autonomia: il Viminale si è scordato i 2 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIVENEZIA Referendum sull'autonomia del Veneto: la Regione non intende pagare né i 22mila euro chiesti dalle prefetture né i 2 milioni all'epoca preventivati, ma non ancora rendicontati, dal ministero dell'Interno. «Le spese dell'ordine pubblico non sono di competenza della Regione», ribadiscono a Palazzo Balbi dove, peraltro, è stato chiesto un parere all'Avvocatura in merito alla proiezione di spesa del Viminale. E mentre tiene banco l'ipotesi che il ministro dell'Interno Marco Minniti si candidi per il Pd proprio in Veneto come...