VENEZIA Dovrebbe arrivare martedì prossimo in Consiglio dei ministri il testo del ministro Francesco Boccia sull'autonomia. È quanto emerge a margine del tavolo di programma che si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Sul testo elaborato con il via libera delle Regioni ed emendato accogliendo alcune osservazioni dei partiti di maggioranza, secondo fonti sia del Pd che di Leu, al tavolo di Chigi ci sarebbe stato un via libera concorde nel merito. Ma Italia viva frena: «Assolutamente no, abbiamo chiesto approfondimenti. E abbiamo chiesto che vada avanti anche il Family act». Il premier Giuseppe Conte si sarebbe limitato a rispondere che la ministra Elena Bonetti sta elaborando il testo e quando pronto sarà esaminato.

Anche Stefano Fassina (Leu), al termine del tavolo di lavoro a Palazzo Chigi sul tema dell'autonomia, ha confermato che c'è stata una «sostanziale condivisione sul testo messo a punto dal ministro, che ha avuto il consenso dei governatori. Credo che si possa arrivare rapidamente al passaggio nel Consiglio dei ministri». Il testo presentato da Boccia, ha detto Fassina, «è un griglia da cui partire, è un testo che avrà bisogno di un lavoro in Parlamento ma è stato migliorato molto rispetto al punto di partenza».

Di autonomia si doveva parlare ieri a Venezia, dove era stata prevista una seduta in esterna della commissione bicamerale per le Questioni Regionali, attorno a cui prevedibilmente sarà imperniato l'iter parlamentare della riforma. La presidente pentastellata Emanuela Corda aveva infatti accolto l'invito del governatore Luca Zaia a svolgere una missione sul territorio interessato, ma la seduta è stata successivamente rinviata. La data prevista per il nuovo incontro è l'11 marzo. A quanto pare con la legge licenziata da Palazzo Chigi.

