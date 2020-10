LA POLEMICA

VENEZIA Di fronte allo stallo sull'autonomia differenziata, un primo pezzo di devoluzione era pronto per essere approvato ieri dal Parlamento. Si tratta del passaggio al Veneto (e al Friuli Venezia Giulia) della competenza nella gestione dei servizi ferroviari interregionali da Bologna al Brennero e da Venezia a Trieste: lo prevedeva un emendamento al decreto Agosto, presentato dal senatore Vincenzo D'Arienzo (Pd) e già accolto dal Governo, all'interno del testo su cui in mattinata è stata chiesta e ottenuta la fiducia dall'aula di Palazzo Madama. Ma la proposta è stata dichiarata inammissibile dal presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati (Fi) per «estraneità di materia»: uno stralcio che ha scatenato la protesta del Partito Democratico, il quale attraverso il capogruppo Andrea Marcucci «pretende che ci sia sempre trasparenza e merito nelle decisioni della seconda carica dello Stato».

IL DUBBIO E LA REPLICA

Spiega il veronese D'Arienzo: «La proposta era stata accolta dai ministeri dei Trasporti e dell'Economia e dalle Ferrovie dello Stato, inoltre era stata votata favorevolmente dalla commissione Bilancio del Senato, tanto che il Governo l'aveva inserita nel testo del maxiemendamento che dovevamo votare. Ho un dubbio: non è che la presidente, veneta peraltro, abbia voluto evitare che il merito di questa grande operazione devolutiva fosse attribuito al Pd Veneto? Se fosse così avrebbe agito come parte politica anziché mantenere il proprio ruolo di garanzia. E sarebbe grave».

La presidenza aveva dichiarato «improponibili» una decina di emendamenti al decreto contenente «misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», attualmente in corso di conversione da parte delle Camere, tanto che ora passerà all'esame di Montecitorio. Come già precisato giovedì scorso, ieri l'ufficio stampa di Palazzo Madama ha ribadito che «l'ammissibilità riguarda l'estraneità di materia degli emendamenti rispetto agli articoli e non il contenuto degli stessi».

LE RISORSE

Ribatte però il senatore D'Arienzo: «Ma quale estraneità? Il mio emendamento si legava al capitolo del decreto dedicato proprio alle infrastrutture. Di fatto la Casellati ha impedito che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari per quelle tratte ferroviarie, nonché i 95 milioni di euro necessari per gestirle, venissero consegnati alle società della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia. Potevamo giovarci di un servizio gestito dal territorio, invece la presidente ha scelto di farlo gestire da Roma».

Il giudizio di inammissibilità è inappellabile, ma l'esponente del Pd annuncia che riproporrà la richiesta in occasione della prossima legge di Bilancio. Concorda la collega triestina dem Tatiana Rojc: «Non sappiamo chi abbia ispirato Casellati, ma crediamo che di questo blocco il centrodestra del Friuli Venezia Giulia dovrebbe chiederle conto ad alta voce. Potevamo far arrivare da oggi sul territorio la gestione di una tratta ferroviaria a servizio diretto dell'utenza regionale e invece per calcoli politici dovremo aspettare la Legge di Bilancio, perché è chiaro che torneremo alla carica».

Con la presidente Casellati solidarizza Maurizio Gasparri (Fi), invitando il Pd a leggere «le motivazioni con cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato all'ordine il Governo e la maggioranza in relazione all'inserimento di emendamenti estranei per materia in decreti recentemente imposti al Parlamento a colpi di voti di fiducia».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA