LA PRESENTAZIONE

PADOVA Autonomia e Ambiente. Sono queste le parole chiave che caratterizzano la lista Ivano Spano - InV, che parteciperà alla prossima tornata elettorale per le regionali. Il candidato presidente è appunto il sociologo che le dà il nome, il quale ieri al Pedrocchi ha presentato il suo programma, affiancato dal portavoce Roberto Agirmo, da Luca Azzano Cantarutti e da altri esponenti in corsa per una poltrona nel Consiglio veneto. I presenti hanno sottolineato che non a caso nel simbolo viene riportata la fase Per l'autogoverno della società civile, che è il titolo dell'ultimo libro del professor Spano. «Sono molte - ha sottolineato quest'ultimo - le questioni che vanno affrontate in un periodo in cui assistiamo all'impossibilità di avere un lavoro e di mantenerlo, a una situazione di stabile e drammatica condizione di precariato dei nostri giovani, a un impoverimento generale di una buona parte della popolazione, a una riduzione dei servizi sociali e sanitari e del diritto ad avere diritti. Il 20% degli anziani, per esempio, ha meno di 500 euro al mese e il 40% è sotto i mille: noi vorremmo portare tutti a 1.500. Inoltre, siamo convinti che servano azioni urgenti capaci di opporsi alle scelte e al governo della partitocrazia, che è la vera antipolitica». Il docente ha poi focalizzato ulteriormente l'attenzione sui temi principali su cui concentra la sua campagna elettorale.

L'OBIETTIVO

«Guardiamo all'autonomia e all'ambiente con occhi propositivi e non speculativi. Gli obiettivi del nostro movimento sono di federare quante realtà sono presenti attivamente sul territorio nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione per la promozione delle autonomie locali: nel nostro caso riteniamo che vada dato spazio all'identità e alle tradizioni del popolo veneto con uno spirito di solidarietà universale rispetto ai bisogni dell'umanità e della Terra. La nostra lista ha varie anime, ma la volontà è quella di arrivare a un'autonomia vera, quella che ci consentirebbe di trattenere nel territorio i 9/10 del residuo fiscale e di gestire quasi tutte le competenze. Vogliamo l'autonomia, ma anche andare oltre. Non siamo neoliberisti, ma desideriamo contribuire alla crescita del Veneto».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA