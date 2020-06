LA POLEMICA

VENEZIA Autonomia, lo scontro a distanza tra Lega e Fratelli d'Italia continua. Ma nulla toglie che la trattativa con il governo Conte Due, sospesa a causa dell'emergenza sanitaria, possa andare a buon fine. «La partita dell'autonomia - ha detto al riguardo il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - non è assolutamente chiusa, la portiamo a casa con chi ce la dà: se il ministro Francesco Boccia decide di continuare il lavoro, bene. Se invece il governo cadrà prima o deciderà di non darci l'autonomia, ce la porteremo a casa con chi arriverà dopo. Ma l'autonomia arriverà, non ho dubbi su questo».

I RAPPORTI

Resta il fatto che i rapporti tra gli alleati si sono irrigiditi, tanto più che in casa della Lega la tentazione di correre da soli è sempre più forte. «Porre la questione dell'autonomia agli alleati del centrodestra - ha detto Zaia - non significa assolutamente porre le basi per correre da soli». Quanto alla richiesta di FdI di arrivare al presidenzialismo, Zaia non ha detto no: «Ho sempre preso i voti personalmente e non sono quindi contro il presidenzialismo. Ma con me si parla di autonomia. Non è una questione di fiducia, ma di organizzazione: mettere in fila, nero su bianco, un cronoprogramma non mi sembra chissà cosa. Per questo il dibattito mi sembra lunare. Mi sembra che ci sia la volontà di tenerlo in piedi, altrimenti Fratelli d'Italia potrebbe dire quali modifiche apporterebbe il testo e firmarlo».

E mentre Forza Italia con il consigliere regionale Maurizio Conte ribadisce il sostegno all'autonomia («Quando ho voluto costituire il mio gruppo consiliare Veneto per l'Autonomia l'intenzione era proprio quella di evidenziare il mio sostegno al referendum»), il segretario della Lega Matteo Salvini ha minimizzato le tensioni con FdI: «Sull'autonomia non c'è nessun caos, l'hanno votata i cittadini lombardi e veneti, funziona perfettamente, pensiamo a come marcia la Svizzera. Quindi noi come Lega diciamo che si mantengono gli impegni presi». (al.va.)

