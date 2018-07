Autonomia, altre tre Regioni in lista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICHIESTEVENEZIA E adesso tutti vogliono l'autonomia. Non solo il Veneto, che il 22 ottobre 2017 ha chiamato i cittadini alle urne e in più di due milioni sono andati a votare portando il sì a quota 98,1%. Non solo la Lombardia che per il suo referendum ha inaugurato il voto elettronico. Non solo l'Emilia Romagna che, senza consultazioni popolari, si è vantata di aver firmato per prima la pre-pre-intesa con l'allora premier Gentiloni, salvo poi trovarsi in coda a Palazzo Balbi. Adesso, a volere l'autonomia, sono anche Umbria, Toscana e...