Autonomia, al Friuli Venezia Giulia sconto di 142 milioni

LA TRATTATIVATRIESTE Se Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna premono per l'avvio dell'autonomia e attendono ancora la firma dell'intesa, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha incassato un primo risultato per il 2019 riguardo ai rapporti finanziari con Roma (142 milioni in meno da versare nelle casse statali) e ieri ha avviato la rinegoziazione di tali rapporti sedendosi direttamente a Palazzo Chigi. «Abbiamo cominciato un percorso serio, stiamo andando avanti», ha affermato il presidente Massimiliano Fedriga, durante una diretta...